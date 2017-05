Coleta de embalagens de agrotóxicos será na segunda-feira

No dia 29 de maio será feita a coleta das embalagens de agrotóxicos no município de Bom Retiro do Sul. Na entrega das embalagens os produtores rurais recebem o carimbo junto ao talão do produtor, confirmando a procedência e destinação legal do produto.

As embalagens são consideradas resíduo especial, e não devem ser deixadas no meio ambiente ou enviadas para o lixo comum. Sendo assim, lembra-se que a destinação incorreta pode resultar numa infração ambiental. É de grande importância a destinação adequada dessas embalagens e que as mesmas estejam tríplice lavadas. Caso contrário podem provocar inúmeros prejuízos à saúde das pessoas e ao meio ambiente.

Confira a tabela de coleta:

-Localidade de São João – no Salão Comunitário – 8h30min

-Fazenda Barros – na Escola – 9h

-Pinhal – no Salão Comunitário – 9h30min

-Cruz das Almas – na Escola – 10h

-Na sede – no STR – 10h30min

-Pedreira – na Escola – 14h

-Faxinal do Silva Jorge – no Salão Comunitário – 14h30min

-Faxinal João da Costa – no Silom – 15h

-Beira do Rio – no Campo do Inter – 15h30min

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul