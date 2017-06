Colinas busca pavimentação asfáltica da Linha Ano Bom

A secretaria municipal da Agricultura e Meio Ambiente de Colinas participou da reunião com o Secretário Estadual dos Transportes, Pedro Bandarra Westphalen. O encontro ocorreu no gabinete do prefeito Sandro Herrmann na sexta-feira, dia 16.

O coordenador do Meio Ambiente Marco Rohr, e o supervisor de Sanidade Animal, Fábio Schardong, destacaram a importância de manter as estradas em boas condições e principalmente realizar a pavimentação asfáltica pela Linha Ano Bom até a divisa de Teutônia para escoamento da produção agrícola.

Westphalen recebeu o pedido de Herrmann para a pavimentação asfáltica da Linha Ano Bom e acessos/rótulas nas linhas Santo Antônio, Roncador e Ano Bom, visando também a segurança dos usuários das vias.

Participaram também da reunião a vice-prefeita Regina Sulzbach (PTB), o secretário da Administração e Fazenda Alécio Weizenmann (PP), contador Airton Lansing (PSDB), Alexandre Willrich (PSDB), assessora de Pedro Westphalen Mareli Vogel (PP) e os vereadores Mirno Gallas (PP), Cassiano Goldmeier (PP), Jonas Klein (PDT) e Klaus Driemeier (PP).

Texto: Ascom Colinas