Colinas celebra Dia do Colono e Motorista

Estão programadas para o dia 25 de julho as festividades em alusão ao Dia do Colono e Motorista. O evento ocorrerá a partir das 9h30min com desfile de carros, tratores e caminhões. A saída será em frente ao Centro Comunitário de Colinas em direção à Sociedade da Linha Ano Bom. Na comunidade terá acolhida, teatro, almoço, sorteio do Prêmio Verde e dos prêmios da Campanha “Nota Fiscal dá Prêmios 2017”, gincana e brincadeiras diversas.

A festa é promovida pela Secretaria Municipal da Agricultura de Colinas, juntamente com o escritório municipal da Emater-RS/Ascar, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Associação de Mulheres Colinenses (AMC) e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Colinas (COMCOL)

Programação:

9h30min – Desfile de carros, tratores e caminhões, com saída em frente ao Centro Comunitário de Colinas em direção à Sociedade da Linha Ano Bom;

11h15min – Acolhida religiosa e saudação das autoridades no Salão da Sociedade da Linha Ano Bom;

11h45min – Teatro;

12h30min – Almoço;

13h30min – Sorteio de prêmios e brindes – Programa Prêmio Verde;

14h – Gincana e brincadeiras diversas;

15h – Sorteio de prêmios e brindes – Programa Prêmio Verde;

16h – Encerramento

Texto: Ascom Colinas