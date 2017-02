Colinas inicia preparativos para a Páscoa

Cerca de 30 mulheres deram início na tarde desta segunda-feira (13) aos preparativos para a Páscoa 2017, data comemorativa já tradicional em Colinas. As voluntárias reúnem-se no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) juntamente com a oficineira de artesanato Jaqueline Scottá para produzir objetos de decoração que serão espalhados pela cidade a fim de atrair os olhares de turistas e visitantes da Cidade Jardim. A elaboração dos materiais deve estar finalizada até dia 10 de março, quando ocorre a abertura da programação em alusão ao aniversário de Colinas e a promoção da ColinasFest, prevista de 16 a 19 de março.

Coelhos, cenouras e tocas passam por melhorias a fim de embelezar canteiros, jardins e demais pontos do município. As novidades para este ano ficarão por conta da divisão de temas e da confecção de guloseimas de tecido. “Produziremos doces, balas e pirulitos. Um atrativo a mais na ornamentação, que deverá ser temática, ou seja, cada cantinho contará com determinado estilo”, revela Jaqueline. Os encontros ocorrem de segunda a quinta-feira, das 13h30min às 17h. Interessados em participar podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através dos telefones (51) 3760-4000 ou 3760-4020, com Luana.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Colinas

Foto: Vitória Stürmer Bortoletti