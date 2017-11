Colinas participa da XII Conferência Estadual de Assistência Social do Rio Grande do Sul

Nos dias 6, 7 e 8 de novembro, foi realizada a XII Conferência Estadual de Assistência Social do Rio Grande do Sul, no salão de atos da PUC-RS, em Porto Alegre. De Colinas, estiveram o assistente social do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), João Pedro Greff, representando a sociedade governamental; e Neusa Becker, membro da sociedade civil organizada. Ambos foram escolhidos delegados durante a Conferência Municipal de Assistência Social, no mês de agosto.

O objetivo do evento foi instaurar um debate visando a garantia de direitos no fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), nos municípios do Rio Grande do Sul. O tema foi determinado pelo Conselho Nacional de Assistência Social. A conferência orienta a discussão de todos os direitos conquistados no processo de implementação da Política de Assistência Social, além de reafirmar o papel da Assistência Social como política garantidora de direitos e da urgente necessidade de dar visibilidade a esta contribuição para a sociedade brasileira. Foram debatidos quatro eixos: a proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais; gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS; aceso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais; e a legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais

“A conferência trata-se de uma oportunidade ímpar para o debate das prioridades entre os três entes federativos – município, Estado e União – no que se refere à assistência social e às ações governamentais na área de políticas de assistência social”, sustenta Greff. Na capital foram escolhidos seis representantes do estado para debater o assunto na XI Conferência Nacional de Assistência Social, que está programada para 5 a 8 de dezembro, em Brasília.

Texto: Ascom Colinas