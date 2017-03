Colinas recebe emenda para a saúde

Na tarde desta segunda-feira (20), o município de Colinas foi beneficiado com uma emenda parlamentar do deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM/RS) no valor de R$ 250 mil. O recurso será destinado à estruturação da rede serviço de atenção básica de saúde. A sugestão é que o valor seja utilizado na aquisição de um aparelho de ecografia para a Unidade Básica de Saúde.

O repasse ocorreu no gabinete do prefeito Sandro Hermann e contou com a presença do assessor parlamentar Felipe Diehl, servidora pública Raquel Klein Diehl, coordenador da Secretaria Municipal da Agricultura, Marco Aurélio Rohr, e Roberto Salton.

“Agradecemos ao deputado Onyx pela emenda. A verba será de extrema valia para o uso da população na busca do bem-estar e maior qualidade de vida, uma vez que sabemos da importância da saúde preventiva”, disse Herrmann.

Texto: Ascom Colinas