Colinas recebe repasse R$ 300 mil de Sérgio Moraes

Foi confirmado na tarde desta segunda-feira, dia 3 de julho, o repasse de R$ 300 mil para o município de Colinas. O valor foi conquistado através de emenda parlamentar do deputado federal Sérgio Moraes (PTB/RS), por intermédio do deputado estadual Marcelo Moraes (PTB).

Juntamente com a contrapartida de R$ 110 mil do município, totalizando R$ 410 mil, a verba será utilizada para desenvolvimento nas áreas da agricultura e obras. O intuito é adquirir dois maquinários: uma retroescavadeira e um trator agrícola.

A entrega ocorreu no gabinete do prefeito Sandro Herrmann e contou ainda com a presença da vice-prefeita Regina Sulzbach, do secretário municipal de Obras, Odilo Antônio da Costa e de Marcelo Moraes. “O repasse foi um pedido da administração municipal para o desenvolvimento do setor primário e de demais áreas. Colinas agradece a sensibilidade dos parlamentares petebistas em atender a demanda, tão necessária para a população”, exaltou Herrmann.

Texto: Ascom Colinas