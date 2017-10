Colinas sedia Pan Festival

Nos dias 10, 11 e 12 de novembro, o município de Colinas será palco da Pan Festival, evento que reúne música, arte, cultura e lazer. A programação ocorrerá em frente ao Ginásio Municipal de Esportes. Food trucks, cervejarias artesanais e apresentação de bandas serão algumas das atrações. A entrada será franca.

A abertura ocorre dia 17, na sexta-feira, com Vini Bilhar Acústico e DJ Nathan. No sábado o evento às 6h30min com balonismo promovido pelo Vale Aventura. A partir das 11h haverá Encontro de Carros Antigos (segue até domingo), ações com a Secretaria Municipal de Saúde, Banda Alpha Rock, aula de kangoo com Mari Kangoo, banda Black Adder e DJ Paiva. O domingo será marcado pelas exibições das bandas The Blitz e Fuss e DJ Thiago Kich. Às 19h30min ocorre o encerramento.

O Pan Festival é promovido pela rádio Jovem Pan, Multi Shows Eventos e tem apoio da Prefeitura de Colinas.

Texto: Ascom Colinas