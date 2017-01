“ColinasFest” será realizada de 16 a 19 de março

Com o intuito de apresentar as potencialidades e comemorar os 25 anos de aniversário do município, de 16 a 19 de março será realizada a primeira edição da “ColinasFest”. Além de valorizar a comunidade e divulgar o município, a Feira também vai contemplar a programação de Páscoa que anualmente atrai muitos turistas.

As primeiras reuniões já começaram a ser realizadas. No dia 12 de janeiro, na Câmara Municipal de Vereadores, o Prefeito Sandro Ranieri Herrmann e a Vice-Prefeita Regina Beatris Sulzbach se reuniram com os representantes das empresas, do comércio, serviços e de algumas entidades do município. Em torno de 60 pessoas participaram do encontro. “Em função da comemoração dos 25 anos do município, pensamos em realizar uma feira, com diversas atrações, integrando já o período da Páscoa. Nessa reunião, criamos uma comissão organizadora, que trabalhará juntamente com a Administração Municipal, para o sucesso do evento”, destacam o Prefeito e a Vice-Prefeita.

Na segunda reunião, que ocorreu na noite do dia 16, foram definidas as datas e o andamento da Feira.

Texto: Ascom Colinas