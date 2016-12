Colisão entre dois carros deixa três feridos na ERS-130 entre Lajeado e Cruzeiro do Sul

Um acidente de trânsito na ERS-130, entre Lajeado e Cruzeiro do Sul, deixou feridos. Um Escort, com placas de Arroio do Meio, seguia no sentido Lajeado a Cruzeiro, quando nas imediações do estádio Alviazul, o condutor perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu com a lateral de um Uno, de Lajeado.

O Escort teve um princípio de incêndio após a colisão, mas o sinistro foi rapidamente controlado. Um casal e o filho, ocupantes do Escort, foram encaminhados com ferimentos ao Hospital Bruno Born. O motorista, Jorge Luís Tomazini 38, sofreu lesões graves, com fratura exposta na perna esquerda. Dois ocupantes do Uno sofreram poucas escoriações.