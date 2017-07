Colisão frontal deixa feridos na BR – 386, no acesso ao município de Forquetinha

No domingo (09) houve um acidente do tipo colisão transversal, envolvendo um Toyota/Corolla de Marques de Souza e um Ford/Fiesta de Lajeado, no km 336,5 da BR 386 em Lajeado, próximo do acesso ao município de Forquetinha.

Ficaram levemente feridos, a passageira do Corolla de 59 anos, moradora de Marques de Souza, o condutor do Fiesta de 29 anos, morador de Lajeado, e uma passageira do Fiesta de 26 anos, também de Lajeado. Ainda estavam no Fiesta duas crianças, uma de 3 anos e uma recém-nascida de um mês que, devido ao uso dos adequados dos dispositivos de retenção (cadeirinha e bebê-conforto respectivamente) não se feriram.

Texto: Ascom PRF