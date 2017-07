Colocação de tachões garante mais segurança na Linha Frank

Com o intuito de garantir mais segurança aos motoristas que transitam pela estrada do Morro Wiethölter, em Linha Frank, a Administração Municipal de Westfália instalou, recentemente, cerca de 180 tachões reflexivos bidirecionais junto à linha de divisão de fluxos opostos. As melhorias na sinalização da via atendem um pedido dos munícipes da localidade.

Conforme o Setor de Trânsito, o local possui trechos sinuosos, com curvas acentuadas, e morros íngremes, o que compromete a visibilidade dos condutores.

Texto: Ascom Westfália