Com 90 atores locais, Paixão de Cristo de Muçum será encenada nessa sexta-feira Santa

Uma tradição que já dura 17 edições, a encenação a céu aberto da Paixão de Cristo, na cidade de Muçum que envolve aproximadamente uma centena de participantes, entre atores e produção, será realizada nessa sexta-feira, (14), a partir das 20 horas, na praça da Matriz, no Centro.

De acordo com o diretor geral do evento Ranieri Moriggi, a cidade já respira o movimento cultural. Durante toda a semana, a equipe de produção e atores se prepara intensamente para reviver os últimos momentos de Jesus na terra.

“Não tem como não se envolver em um evento dessa magnitude, temos cerca de 90 atores, entre moradores locais e de outros municípios, pessoas que se dedicam para esse evento. Eu, particularmente, tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso e ter comigo pessoas que alimentam do mesmo sentimento. Somos referência na região”, afirmou Moriggi. Ele conta que toda a preparação do espetáculo iniciou em janeiro.

Uma das novidades da encenação é a cidade cenográfica, que recebeu novas estruturas, mais próximas do real e que foram pagas com a contribuição de pessoas, empresas, paróquia e administração municipal. “Quanto à cidade cenográfica está realmente espetacular, realizamos um sonho. A população de Muçum e região está otimista para a apresentação. Este ano, além de encenar como Pôncio Pilatos, auxiliei a direção cênica, para apresentarmos um espetáculo de qualidade. Pois, como sempre a expectativa é a melhor”, explicou Renan Lucas Nardin.

A organização espera receber mais de cinco mil expectadores de cidades vizinhas e de outras regiões do estado.

Além dos novos cenários, melhorias na iluminação e efeitos poderão ser notadas durante o espetáculo. Outra novidade é a transmissão ao vivo, via Youtube e Facebook da encenação. Conforme Moriggi, muitas pessoas que colaboraram e que conhecem a encenação não poderão estar presentes em Muçum e por isso, o grupo pensou em oferecer este serviço para que a apresentação seja vista em qualquer parte do mundo. “Estudamos as possibilidades, fechamos uma parceria e poderemos oferecer a muitas pessoas, que, por algum motivo não poderão estar em Muçum, a possibilidade de assistir ao nosso espetáculo. Tudo isso vem para engrandecer ainda mais esta sementinha que foi plantada lá em 2002 e hoje colhe muitos frutos”, afirma.

A encenação da Paixão de Cristo já acontece no município há mais de três décadas. Porém, há 17 edições, o então grupo de jovens da Paróquia Nossa Senhora da Purificação, hoje Associação Muçunense de Artes (AMA), é quem organiza. É um acontecimento que nasceu com cunho religioso, mas hoje alcança outras características como atividade cultural, comercial, turística e oferece conhecimento e entretenimento às famílias.

Os links para a transmissão ao vivo do espetáculo, estarão disponibilizados na Página da “Paixão de Cristo de Muçum”, no Facebook (https://www.facebook.com/paixaodecristomucum/)

A Paixão de Cristo de Muçum conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Muçum, Terno de Reis Mensageiros da Paz, Paróquia Nossa Senhora da Purificação, Decibal Móveis, Farmácia Manipullaris, Lar do Encanador Bertamoni, Pitada Sabor, Padaria Dona Sola, Farmácia Lucca, Auto Car Express, Borracharia Fredo, Posto Viadutho, Mercado Signori Redefort, Sérgio Pneus, RT Miotti, Saturno Sorveteria, Kiosque da Praça, Representações Gracioli, Arte Cúbica, Bozão Redelar, Mercado Vendramini, Carrocerias Muçum, Sicredi, A. Baronio e cia ltda, Funerária Garibotti, Rádio Encanto FM, Deconto Materiais de Construção, Malhas Coser, E-Green, Ozini Móveis, Ezi Serigrafia, Vereadores de Muçum, Almeida Monitoramento, Delta Cenografia, Vargas Assessoria de Trânsito, Comercial Bonatto, Metalúrgica Deconto, Funerária Pezzi, Studio de Beleza Sérgio Kowalsky, Veloturbo, Jornal de Muçum e Jornal Princesa das Pontes.

Serviço

PAIXÃO DE CRISTO DE MUÇUM

Realização: Associação Muçunense de Artes

Quando: Sexta-feira Santa, 14 de abril

Horário: 20 horas

Onde: Praça da Matriz

Entrada gratuita – Traga a sua cadeira

Em caso de mau tempo, o evento será transferido para a sexta-feira, dia 21, feriado de Tiradentes.

Confira algumas fotos:

Texto: Ascom evento