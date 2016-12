Com previsão de chuva, encerramento do Lajeado Brilha é transferido para Igreja Evangélica

Em virtude da previsão de chuva para esta quarta-feira (28), o encerramento do Lajeado Brilha 2016 que aconteceria na Rua Júlio de Castilhos, em frente à Casa do Papai Noel, foi transferido para a parte interna da Igreja Evangélica (Rua Alberto Torres, nº 393). Durante o evento, que inicia às 20h, será realizado o último sorteio da promoção que premiará um consumidor com R$ 50 mil. O cadastro das seladinhas no site www.lajeadobrilha.com.br pode ser feito até às 23h59min de hoje (27).

No mesmo local, a partir das 21h, acontece o espetáculo da Grande Orquestra, composta pela Banda FOK, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Francisco Oscar Karnal, e Conjunto Instrumental do Colégio Sinodal Conventos. O evento é gratuito e aberto ao público.

O Lajeado Brilha 2016 começou em 28 de outubro e contou com a participação de 118 empresas. Desde então o site já recebeu o registro de mais de 255 mil cupons. A campanha é uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado, com o patrocínio de Sicredi e apoio de Lojas Benoit e Prefeitura de Lajeado.

