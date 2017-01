Com revitalização, São Jerônimo incentiva o Turismo local

Potencializar o turismo na região. Esse foi o objetivo de uma iniciativa realizada no Município de São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. A Praia do Encontro, que é um dos principais cartões da cidade, foi revitalizada e ganhou nova infraestrutura.

O prefeito do Município, Evandro Heberle, destaca que a melhoria foi benéfica não só para os moradores, como também para os visitantes. “A Praia do Encontro é uma praia que tem tradição de atender várias pessoas da nossa região, que se deslocam até lá. Além disso, é uma praia que quase todos os Municípios da nossa região se utilizam. Nós temos no espaço muitas árvores, sombra e um calçadão”, afirmou.

Segundo o prefeito, a obra da revitalização contemplou toda a orla da Praia do Encontro. Uma das primeiras medidas foi o ajuste nas questões de saneamento básico e encanamento. Em seguida, teve início o processo de capinagem do local, com a limpeza da areia. Para finalizar, foram instaladas churrasqueiras e lixeiras.

“Foram diversas pequenas obras. Não houve nenhum gasto significativo, mas eram demandas urgentes para a gente fazer, até para atrair mais turistas. E atender a nossa comunidade”, explicou Heberle. Uma das próximas metas do gestor municipal é fazer a revitalização de outros locais do Município, como as praças, por exemplo.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom CNM