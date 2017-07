Comarca de Arvorezinha irá promover casamento comunitário

Casais terão a oportunidade de selar matrimônio em ação promovida pela Comarca de Arvorezinha. Os Registros Civis de casamento e suas Certidões serão efetuados gratuitamente às pessoas que estejam comprovadamente em situação de vulnerabilidade Social. A cerimônia será realizada no dia 11 de novembro de 2017.

Os candidatos interessados deverão realizar sua inscrição no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), de segunda à sexta-feira das 7h30min às 11h30min ou das 13h às 17horas, durante o mês de julho.

Abaixo segue documentação que deve ser apresentação no ato da inscrição:

– Se solteiro: certidão de nascimento atualizada (validade 60 dias);

– Se divorciado: certidão de casamento e nascimento atualizada, com as respectivas averbações (Art. 134, § 7º da CNNR), (validade 60 dias);

– Se viúvo: certidão de casamento com anotação de óbito do ex-cônjugue e cerdião de óbito do ex-cônjuge.

– Documento com foto e CPF (identidade, CTPS, CNH);

– Data de nascimento/falecimento dos pais, naturalidade e endereço;

– Em casa de contraentes entre 16 e 18 anos de idade, devem estar acompanhados dos pais para consentimento do casamento;

– Solteiros menores de 16 anos necessitam de autorização judicial para o casamento;

– Das testemunhas do casamento (mínimo de 2 pessoas): cópia da identidade e informar a profissão e endereço.

Haverá decoração do local e distribuição de buquê para as noivas, bem como benção religiosa e um bolo para todos os participantes, que será ofertado pela comunidade de Arvorezinha. A administração municipal oferecerá transporte gratuito aos casais.

A cerimônia será realizada, no Ginásio Poliesportivo Aquilino Marin, localizado na Rua Angelo Dall Agnol, em Arvorezinha/RS. A ação está sendo desenvolvida pela Direção do Foro da Comarca de Arvorezinha, representado pelo Juiz de Direito Enzo Carlo di Gesu, em parceria com os Cartórios de Registro Civil da Comarca, Ministério Público e Secretária de Saúde, Assistência Social e Trabalho. Mais informações poderão ser obtidas junto ao CRAS pelo telefone 51 3772 1065.

Texto: Ascom Arvorezinha