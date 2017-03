Comdica promove campanha de doação de parte do Imposto de Renda

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paverama (COMDICA) divulga a campanha da doação de parte do Imposto de Renda (IR) ao Fundo Municipal mantido pelo órgão e que, por sua vez, é direcionado para projetos de caráter social da cidade.

“Através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMDICA), o dinheiro das doações rende benefícios para atender crianças e adolescentes de nossa cidade mediante projetos elaborados pelas entidades e autorizados pelo COMDICA e comissão responsável”, explica a presidente do COMDICA, Gisele Schaurich Rezende.

Vantagens:

Frequentemente as pessoas reclamam que impostos são mal administrados ou são aplicados em finalidades diferentes das que interessam à população. “Com a destinação ao Fundo Municipal, o dinheiro permanece no município e o doador pode verificar in loco a aplicação desses recursos, Além de permitir um maior controle de sua aplicação”, destaca Gisele.

Mas quem se interessa em doar parte de seu Imposto de Renda precisa estar atento a alguns detalhes importantes como o fato de fazer a declaração na sua forma completa, não simplificada e que a doação gera dois boletos diferentes, porém não incide em aumento do valor final. Mais informações pelo telefone (51) 3761 1155 no Centro de Referência em Assistência Social de Paverama.

Texto: Ascom Paverama