Começa a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa

Iniciou na quarta-feira (01) a segunda etapa da vacinação do rebanho de bovinos e bubalinos de qualquer idade contra febre aftosa.

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o período de imunização de rebanhos segue até o dia 30 de novembro.

Conforme a Secretaria de Agricultura de Marques de Souza devem ser vacinados 3 mil bovinos e bubalinos em 600 propriedades. Em maio, na primeira etapa de vacinação, foram vacinados 98% dos animais. A meta é fortalecer o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e retirar a imunização contra a febre aftosa até 2023.

O que é a febre aftosa?

A febre aftosa é uma infecção viral que causa febre e vesículas (aftas), geralmente na boca e nos pés de animais como bovinos, búfalos, caprinos, ovinos e suínos. O vírus se espalha rapidamente pelo gado, caso os produtores não tomem medidas de controle e erradicação assim que detectarem o problema.

Além do bem estar animal, o principal efeito da febre aftosa é comercial. A doença afeta enormemente o comércio interno e externo de animais e seus produtos. Devido ao alto poder de difusão do vírus e aos impactos econômicos provocados pela doença, os países estabelecem fortes barreiras à entrada de animais susceptíveis e seus produtos oriundos de regiões com ocorrência da febre aftosa.

Texto: Ascom Marques de Souza