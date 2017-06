Começa entrega do Cheque-Adubo

Desde segunda-feira (05), a Secretaria Municipal da Agricultura de Cruzeiro do Sul está entregando aos produtores que têm direito, o incentivo denominado de Cheque-Adubo. Conforme Lei Municipal 1474-04/2016, o valor adicionado de cada produtor rural é obtido pela soma dos valores correspondentes às vendas de produção primária registradas no Talão durante o ano anterior, deduzidas as compras ou entradas de insumos lançadas no “bloco”.

Produtores com valor adicionado de R$ 4 mil a R$ 8 mil, tem direito a R$ 110 para compras do insumo no comércio local e R$ 55 se optarem por adquirir fora de Cruzeiro. Com valor adicionado de R$ 8.000,01 a R$ 13 mil, tem direito a R$ 170 ou R$ 85. Já com valor de R$ 13.000,01 a R$ 19 mil, direito a R$ 220 para compras no comércio local, ou R$ 110 para compras fora. Com adicionado de R$ 19.000,01 a R$ 33 mil, “cheque” de R$ 280 ou R$ 140. De R$ 33.000,01 a R$ 50 mil, benefício de R$ 330 ou R$ 165. E para aqueles que tiverem valor adicionado acima dos R$ 50.000,01 o valor do benefício é de 390 para compras no município, ou R$ 195 para aquisição fora. Ao todo, segundo o coordenador da Secretaria da Agricultura, Gerson Kolling, serão mais de 700 produtores beneficiados com o Cheque-Adubo, o que representará um investimento de R$ 212 mil, provenientes de recursos próprios do município.

Roteiro

Para facilitar o atendimento aos produtores rurais e agilidade no processo de entrega, a Secretaria desenvolveu um roteiro para o atendimento por localidade. A ordem será a seguinte:

De 05 a 09 de junho, produtores rurais da Sede, Passo de Estrela, Cascata, São Gabriel, São Rafael, Boa Esperança Baixa e Linha Sítio;

De 12 a 16 de junho, produtores de Boa Esperança Alta, Arroio Grande, Linha 22 de Novembro, Jaó e Maravalha;

De 19 a 23 de junho, produtores do bairro Glucostarck, Bom Fim, São Miguel, Santarém, Desterro e Linha Lotes;

De 26 a 30 de junho, produtores de Linha Nova, Linha 25 de Julho, Sampaio, Alto Picada Aurora e Picada Aurora;

De 03 a 07 de julho, produtores de Picada Augusta, São Bento e Linha Primavera;

De 10 a 14 de julho, para os demais produtores rurais que não retiraram o incentivo durante as datas determinadas para a sua localidade.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul