Começa hoje a Construmóbil 2017

A partir desta terça-feira (26), a força e beleza dos setores da construção civil, mobiliário e decoração do Vale do Taquari estarão em evidência na Construmóbil 2017. Realizada no Parque do Imigrante, em Lajeado, a 8ª edição da feira segue até o dia 1ª de outubro, apresentando novidades e tendências, e instigando o debate sobre as novas relações de consumo através do tema Economia Colaborativa.

Com cerca de 200 expositores e expectativa de superar os resultados conquistados em 2015, quando 21 mil visitantes geraram um volume de negócios de cerca de 29 milhões de reais, a abertura oficial ocorre às 17h e contará com a presença do governador em exercício do Rio Grande do Sul, José Paulo Dornelles Cairoli. “Temos aqui a segunda maior feira deste setor do Estado. O público está convidado a conferir o que de melhor as empresas têm para mostrar”, destaca o presidente da comissão organizadora, Marcos Mallmann. Ele acrescenta a importância das palestras técnicas e seu elevado nível, as quais nos proporcionam o conhecimento sobre o que já foi feito em centros maiores.

O evento é uma realização conjunta da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) e Prefeitura de Lajeado e conta com o patrocínio da Fruki, CBM Materiais Elétricos, Corsan, Banrisul e Banco do Brasil. O apoio é de Sebrae, Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo e Seavat. A feira pode ser acompanhada em tempo real nos perfis @construmobil nas redes sociais, ou ainda no site www.construmobil.com.br.

Horário de funcionamento

26/09 (terça) – 17h às 22h

27/09 (quarta) – 17h às 22h

28/09 (quinta) – 17h às 22h

29/09 (sexta) – 17h às 22h

30/09 (sábado) – 10h às 22h

01/10 (domingo) – 10h às 19h

Ingressos

Os ingressos para o público geral serão comercializados ao custo de R$ 8. Estudantes com carteirinha e idosos a partir de 60 anos pagam meia entrada (R$ 4) e crianças até 7 anos são isentas da cobrança de ingressos.

Pavilhões

A Construmóbil é uma feira completa para quem quer construir, seja uma casa ou um edifício, para fazer uma reforma ou renovar espaços de moradia, lazer e negócios. E para satisfazer o público consumidor e servir de inspiração para os projetos de cada um, esta edição será sinônimo de qualidade e variedade. Nos pavilhões 2 e 3, bem como nos saguões 1 e 2 e parte da área externa, será possível conferir construtoras, imobiliárias, lojas de materiais elétricos e de construção, decoração, indústria de móveis e esquadrias, entre outras. No Pavilhão 3 também se encontrará a Mostra Arquitetura & Design. O Pavilhão 1, além de empresas com produtos e serviços, ainda vai acomodar o Espaço Café, concentrando os eventos técnicos e as apresentações de música ao vivo.

Espaço Café

Novidade desta edição, parte do Pavilhão 1 abrigará o Espaço Café, local onde ocorrerá a maioria das atividades técnicas. O ambiente também contará com palco para apresentações musicais e durante o final de semana será transformado em Espaço Kids.

Shows ao vivo:

26/09: 20h – Walter Silva

29/09: 19h – Quiet Song

30/09: 12h – Eduardo da Silva

16h – Leandro Mallmann

19h30min – Acústico Duo

01/10: 11h30min – Leonardo Reis

14h – Betânia Delazeri

16h – Jê e Oliveira

Mostra Arquitetura & Design

O mote da economia colaborativa inspirou arquitetos, designers, engenheiros e decoradores na composição da Mostra Arquitetura & Design desta edição. Com o tema Estares, 17 profissionais dividirão dez ambientes em uma área que ocupará cerca de 500 metros quadrados no lado direito do Pavilhão 3, mostrando o que há de mais bonito, ousado e confortável para espaços residenciais, comercias e de lazer. Complementando a atração, um pub proporcionará um ambiente dedicado aos negócios, integração e bem-estar. A Mostra Arquitetura & Design tem o patrocínio de Salva Craft Beer, Britagem Cascalheira e Jornal A Hora.

Expositores e espaços da Mostra Arquitetura & Design:

Garden Lounge – Luís Bersh

Recinto Produtivo – Leonardo Bianchini

Estar dos Amigos e do Churrasco – Juliana Gasparotto

Estar do Motociclista – Catia Berteli, Juliana Arenhart e Evelise Ribeiro

Refúgio Inspirador – Giovana Munhoz

Estúdio Criativo – Kátia e Leandro Eckert

Amantes do Vinho – Cristiane Bergesch

Estar Gourmet da Fazenda – Ina Mayrhofer Glufke, Caroline Lengler e Isabela Kuhn

Estar Bem-Estar – Sandra de Almeida Casotti e Taís Reginatto

Estar com A Música – Giancarlo Bervian e Ana Claudia Bisogno Bervian

Eventos técnicos

Para promover o aperfeiçoamento dos setores envolvidos na feira, a Construmóbil 2017 preparou uma diversificada grade de eventos técnicos, composta por palestras, debates e rodada de negócios. Com exceção da apresentação do designer Marcelo Rosenbaum e do Fórum de Gestão e Empreendedorismo, as demais atividades serão gratuitas, sendo cobrado apenas o acesso à feira.

Programação:

27/09 – Quarta-feira

8h30min – Fórum Estadual Gestão e Empreendedorismo

17h30min – Palestra “A colaboração como o futuro da incorporação imobiliária – Case da Wikihaus”, com Eduardo Pricladnitzki

20h – Palestra “Inovação no desenvolvimento territorial de Lajeado através de indicadores estratégicos para eficiência urbana”, com Giovana Ulian e Miguel Angel Pino Quilodrán

28/09 – Quinta-feira

9h – Rodada de Negócios

16h – Painel “Resíduos da Construção Civil: Diagnóstico e Controle”

19h – Painel “Cidades em Pauta: Debate sobre o Plano Diretor de Lajeado”

29/09 – Sexta-feira

16h – Palestra “Design Essencial”, com Marcelo Rosenbaum

Texto: Ascom Construmóbil