Comenda do 52º Festival do Chucrute visita Prefeitura

Com suas tradicionais vestimentas, integrantes da comenda do 52º Festival do Chucrute estiveram presentes na Prefeitura de Estrela na manhã da segunda-feira (17). Em nome de todos os organizadores e envolvidos com a festa, convidaram o prefeito Rafael Mallmann e o vice Valmor Griebeler para prestigiarem a solenidade de lançamento, que será no dia 28 de abril, e a participarem dos dois bailes típicos e as demais atrações do evento, que se estenderá de 6 a 28 de maio, como prometem, “com muita música, dança e gastronomia típica”.

A Rainha do Chucrute 2017, Vanessa Fell, e uma das princesas, Nathália Ludwig entregaram ao prefeito o convite e o tradicional cartaz com a programação completa da 52ª edição do festival folclórico, que além dos tradicionais bailes nos dias 20 e 27 inclui o Desfile Típico, dois cafés coloniais, a 23ª edição da Festa do Idoso e a 11ª Festa das Apaes.

Programação

28 de abril – Lançamento (20h), no Salão da Oase

06 de maio – Desfile típico (15h)

20 de maio – 1º Baile (20h), Banda K’necus

21 de maio – Café Colonial (15h)

24 de maio – 23ª Festa do Idoso (9h)

25 de maio – 11ª Festa das Apaes (14h)

27 de maio – 2º Baile (20h), Orquestra Montanara

28 de maio – 2º Café Colonial (15h)

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Estrela