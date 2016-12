Comércio local amplia horário de atendimento em Santa Clara do Sul

A Associação Comercial e Industrial de Santa Clara do Sul (Acisc) informa que o comércio local atende em horário ampliado neste fim de ano (veja no Box).

Nesta sexta-feira, dia 23, ocorre o tradicional Calçadão de Natal para movimentar as vendas relacionadas a esta época do ano, além de dar oportunidade de compras e lazer aos consumidores.

O Calçadão também prevê brinquedos infláveis para as crianças, música ao vivo e a presença do Papai Noel com visitações nas lojas. Para tanto, a Avenida 28 de Maio estará fechada das 19h às 23h entre as ruas Capitão Nicolau Klein e 2 de Novembro.

Horários especiais:

– 22/12/16: até às 20h;

– 23/12/16: até às 22h;

– 24/12/16: até às 17h;

– 31/12/16: até às 17h.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Santa Clara do Sul

Foto: Rafael Simonis