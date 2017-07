Comitê da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas realiza ato de posse das novas entidades

Na sexta-feira (14), às 10h, no auditório do Bloco A da Universidade de Caxias do Sul, em Caxias do Sul, acontecerá a solenidade de posse das novas entidades que integrarão a plenária do Comitê de Gerenciamento da Bacia

Hidrográfica Taquari-Antas, eleitas em reunião realizada no dia 23 de junho.

A plenária do comitê é formada por três grupos de entidades: entidades que representam os usuários da água (40%- 20 entidades), entidades que representam a população (40%-20 entidades) e órgãos do Governo (20%). Foram eleitas, em 23 de junho, as entidades que representarão os usuários da água e a população.

Os representantes do Poder Público serão indicados pelos referidos órgãos. Entre as entidades que representam a população podemos citar as Câmaras de Vereadores e as organizações ambientais e entre as entidades que representam os usuários da água podemos citar as Prefeituras, as indústrias, os prestadores de serviços na área de abastecimento público como Corsan e Samae, as entidades que atuam na produção rural, entre outras.

O comitê da Bacia Hidrográfica é um organismo colegiado, instituído pelo Poder Público e é parte do sistema estadual de recursos hídricos. Sua principal função é atuar no gerenciamento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica, buscando garantir a qualidade e a quantidade de água necessária para todos os usos e também a melhor utilização dos recursos hídricos da bacia.

A participação no comitê se dá através das entidades e estas designam seus representantes. O mandato das entidades como integrantes do comitê, é de dois anos, sendo que as entidades que tomarão posse na sexta-feira terão mandato até 2019.

No cumprimento de suas atribuições, o Comitê Taquari-Antas reúne-se ordinariamente de dois em dois meses e, extraordinariamente sempre que necessário, sendo o local das reuniões algum Município da Bacia. As entidades integrantes do comitê devem assumir o compromisso de participar das atividades do comitê, observando as disposições do regimento interno.

Também na sexta-feira será realizada eleição para a nova diretoria do Comitê para um mandato de dois anos.

A Bacia Taquari-Antas abrange 120 Municípios.

Texto: Ascom Bacia Taquari-Antas