Comitiva da Turismate convida para a festa

Uma comitiva da 8ª Turismate – A Festa da Erva-mate, de Ilópolis, esteve na Dália Alimentos, em Encantado, convidando para o evento que ocorrerá entre os dias 17 e 19 de novembro, no Parque do Ibama. Liderou o grupo o prefeito Edmar Rovadoschi, acompanhado do secretário de Agricultura e Meio Ambiente e coordenador da Turismate, Jurandir José Marques e das soberanas Rosalve Secco, Mariane Vescovi e Mariane Carlesso.

O presidente do Conselho de Administração, Gilberto Antônio Piccinini, recebeu o grupo e foi convidado a prestigiar da festa, que ocorre a cada dois anos, evidenciando a cultura da erva-mate, principal atividade desenvolvida no município. Com entrada franca, a Turismate terá na programação agroindústrias, artesanato, atividades técnicas, atrações culturais, feira comercial, industrial e de serviços, máquinas e equipamentos, oficinas de gastronomia, shows e turismo.

O coordenador geral do evento, Jurandir José Marques, enalteceu a participação em massa das ervateiras, que nesta edição estarão presentes em número de 22 agroindústrias. Frisou, ainda, o intuito de diversificar a produção primária no município, lembrando que Ilópolis possui representativo volume de associados que produzem leite e suínos para a Dália Alimentos. “A participação da Dália é muito importante, tendo em vista a representatividade que a cooperativa tem em toda região e também no Estado”.

Texto: Ascom Dália Alimentos