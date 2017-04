Comitiva encantadense busca recursos para o município

Na semana anterior, o Prefeito Adroaldo Conzatti, acompanhado da presidente da Câmara Jaqueline Taborda, do Vereador Valdecir Cardoso e do Secretário da Fazenda Luciano Moresco estiveram desempenhando várias agendas na capital federal, na busca de recursos com parlamentares da bancada gaúcha, junto a ministérios, trabalhando pela liberação de recursos já destinados e agradecendo a parceria com deputados e senadores de todos os partidos que tem ao longo do tempo destinado recursos para auxiliar a administração municipal no atendimento dos pleitos e demandas da comunidade encantadense.

Pedidos de recursos protocolados:

– Deputado Heitor Schuh/PSB– recentemente esteve no município confirmando a destinação de recursos para a área de segurança (videomonitoramento), R$ 300 mil e para o Hospital HBST. Foi solicitado a ele que quando possível destine recursos para atenção da área rural, especialmente para o projeto do “ASFALTO COMUNITÁRIO”.

– Deputada Yeda Crusius/PSDB – comprometeu-se em destinar recursos para uma patrulha agrícola para qualificar o atendimento da atividade rural do município, no valor de R$ 450 mil. Na área do turismo, comprometeu-se a destinar recursos para qualificar pontos turísticos (caminhódromo no entorno da Lagoa da Garibaldi).

– Deputado Danrlei/PSD – foi solicitado a ele auxílio na liberação dos recursos por ele destinados ao Hospital (HBST), no valor de R$ 150 mil. Comprometeu-se a buscar a liberação de recursos para qualificar o esporte no município.

– Deputado Dionilso Marcon/PT – confirmou a destinação de emenda para a segurança pública – projeto do videomonitoramento – no valor de R$ 300 mil. Foi igualmente solicitado recursos para o projeto do “ASFALTO COMUNITÁRIO”.

– Deputado Marco Maia/PT – confirmou a destinação de uma emenda de R$ 262 mil para capeamento asfáltico da Rua Duque de Caxias, da rótula do Bradesco, passando pela frente do colégio Farrapos, descendo até a Julio de Castilhos pela Treze de Maio. Recebeu agradecimento pela última emenda destinada no ano passado de R$ 150 mil para a área saúde, sendo que na última sexta feira o município recebeu um veículo prisma que foi adquirido com parte desses recursos. Reiterou seu compromisso com as demandas do município.

– Deputado Paulo Pimenta/PT – recebeu agradecimento pela emenda de R$ 250 mil para a construção do pavilhão comunitário do bairro Lambari – já licitado. Confirmou destinação de emenda de R$ 250 mil para o Hospital (HBST), se comprometendo em trabalhar na rápida liberação dos recursos junto ao Ministério da Saúde.

– Deputado Pepe Vargas/PT – comprometeu em destinar ainda este ano, emenda para aquisição de equipamento para auxiliar as secretarias de obras e agricultura – trator de esteiras ou escavadeira hidráulica, no valor de R$ 450 mil.

– Deputado Mauro Pereira/PMDB – recebeu o agradecimento por duas emendas destinadas a Encantado, no valor de R$ 250 mil.

– Deputado Darcisio Perondi/PMDB – comprometeu com uma emenda no valor de R$ 300 mil para o projeto do ASFALTO COMUNITÁRIO.

– Deputado Renato Molling/PP – reiterou seu compromisso com a destinação de R$ 800 mil para a construção da sede própria do CAPS, atendendo demanda do Vereador Marino Deves.

– Deputado Jerônimo Goergen/PP – confirmou a destinação de recursos para a área de segurança – projeto do videomonitoramento – bem como recursos para o Hospital (HBST).

– Deputado Covatti Filho/PP – comprometeu-se com a destinação de recursos para aquisição de uma escavadeira hidráulica, no valor de R$ 300 mil.

– Deputado Giovani Cherini/PR – recebeu agradecimento pelos recursos destinados para a construção do pórtico na entrada da cidade e se comprometeu a destinar recursos para a área da agricultura.

– Senador Paulo Paim/PT – confirmou indicação de emenda parlamentar para aquisição de patrulha agrícola no valor de R$ 250 mil.

– Secretária Fátima Pelaes – Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – comprometeu-se em destinar recursos materiais (veículos, computadores) para a criação de uma coordenadoria municipal de atenção especial as mulheres.

Foram visitados ainda, buscando futuras parcerias, os deputados Henrique Fontana/PT, Elvino Bohn Gass/PT, Afonso Hann/PP, Afonso Motta/PDT, Pompeu de Matos/PDT, Alceu Moreira/PMDB, José Fogaça/PMDB.

– Ministro do Trabalho e Cidadania – Ronaldo Nogueira – Confirmou emenda parlamentar no valor de R$ 500 Mil para a compra de uma Escavadeira Hidráulica como também a doação de um veículo para a Instituição AME. (solicitação da Presidente da AME, ex-vereadora Lúcia Moresco).

Texto: Ascom Câmara de Vereadores de Encantado