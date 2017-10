“Como organizar suas tarefas e ser mais produtivo nos estudos” – por Patricia Froner

Fazer um curso técnico, aprender outro idioma, fazer cursos de informática são ótimas dicas para você ter uma nova profissão ou criar novas oportunidades dentro ou fora da empresa. Mas para isso, é preciso ter tempo, foco e disciplina.

Nosso dia é tão cheio que falta tempo: trabalhar, estudar, curtir a família, cuidar da casa, ter uma vida social, descansar, ir e vir. E o jeito como organizamos isso é o que vai nos dar mais tempo para fazer tudo aquilo que é importante para nós, para nossa vida pessoal e profissional. E aqui a disciplina é a chave do sucesso.

A classificação das tarefas é o primeiro passo para criar uma rotina sadia e produtiva. Primeiro: faça uma lista com tudo que você faz durante o dia e todas as coisas que você precisa fazer. Divida suas 24 horas em: tempo para trabalhar, estudar, descanso, transporte. O que sobrou? E no final de semana? O que você precisa fazer? O tempo é curto, não é mesmo? Como você usa este tempo escasso é que vai definir o quão bem sucedido você vai ser naquilo que é importante.

Segundo: classifique suas tarefas! IMPORTANTE é tudo aquilo que vai te ajudar a progredir na sua vida pessoal e profissional. Estudar para uma prova, arrumar uma semana para fazer um curso, para ler um livro, ou assistir alguma vídeo aula. O tempo que você passa com sua família também é relevante: passear, assistir um filme juntos ou fazer uma refeição em família (sem celular, por favor!). Cuidar da sua saúde deve ser prioridade absoluta.

URGENTES são aquelas coisas que tem prazo ou, se deixadas de lado, podem causar problemas. Quer um exemplo simples? O que acontece se você não abastecer o carro quando o indicador mostrar que o combustível está na reserva? Ou esquecer-se de pagar a conta de luz na data de vencimento?

CIRCUNSTANCIAL é tudo que pode ser feito quando sobrar um tempinho: Pendurar um quadro na parede, selecionar aquelas roupas que você não usa mais para doação.

Por último: a partir do momento que você definiu tudo isso, basta organizar o seu tempo livre da seguinte forma: 50% deste tempo para coisas importantes, 30% para tarefas urgentes e 20% para itens circunstanciais. E a partir daí, dedique seu tempo a fazer coisas que vão te deixar mais próximo do seu objetivo.

A disciplina é importante para manter a nova rotina de tarefas. E para resistir às tentações é preciso ter foco naquilo que está fazendo. Nosso cérebro tenta nos desviar para atividades mais divertidas. Porque estudar se podemos assistir um filme? Uma forma de resolver isso é dividir as tarefas em pequenas partes que podem ser realizadas em 25 minutos e dedicar toda sua atenção para o que está fazendo.

Viu como é fácil? Muitas pessoas bem sucedidas usam estas técnicas para achar mais tempo. Pare de “apagar incêndios” e comece a planejar suas atividades. Você precisa estudar, ler um livro ou fazer algum exercício do seu curso? Concorda comigo que a louça pode ficar para depois?

Patricia Froner dá palestras e workshop empresarial sobre Gestão do Tempo e Educação Financeira e é professora da Lume Centro de Educação Profissional