Complexo Escolar de Colinas é entregue à comunidade

Em solenidade oficial, a Administração Municipal de Colinas, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (Smec) realizou a inauguração do Complexo Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Ipiranga na quarta-feira (21). A cerimônia ocorreu nas dependências da quadra coberta, uma das obras que compõe o conjunto. O complexo inclui ainda novas salas de aula e um auditório. O investimento é de aproximadamente R$ 2 milhões, sendo R$ 1,5 milhão através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e o restante contrapartida da Administração Municipal.

Autoridades, equipe da Smec, alunos, familiares, direção escolar, professores e a comunidade estiveram presentes. A Secretária Municipal de Educação, Tânia Fensterseifer, mencionou as melhorias na área da educação proporcionadas ao município nestes últimos anos. Conforme ela, a obra visa melhorar a organização dos espaços físicos, proporcionando um ambiente de trabalho e de estudo amplo e adequado para diversas atividades didático-pedagógicos realizadas no turno regular e no contra turno. Além disso, vai proporcionar um espaço adequado para a prática de Educação física, de atividades recreativas para todos os alunos e ainda para eventos na área da educação e da cultura.

Já a coordenadora da 3ª Coordenadoria Regional da Educação, Greice Weschenfelder, parabenizou Colinas por ter feito tamanha obra em tempos difíceis. “A Cidade Jardim é exemplo para os demais municípios”, ressaltou.

O prefeito Irineu Horst salientou que se trata de um momento importantíssimos para a educação. Citou conquistadas obtidas ao longo de 16 anos em que trabalhou na área, sendo 13 como Secretário Municipal de Educação e três como Chefe de Gabinete. “Somente conseguimos o desenvolvimento de um povo através da educação. E é por isso que estamos aqui hoje, inaugurando essa magnífica obra”, enalteceu.

Em seguida, os presentes descerraram a placa inaugural. Após, ocorreu a divulgação do concurso “Melhor Ornamentação Natalina 2016” e, para encerrar, apresentação de todos alunos da Emef Ipiranga.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Colinas

Foto: Angélica Pott/Stúdio A Fotografia