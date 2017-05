Comunicação interpessoal é tema de palestra no Fórum de Enfermagem dos Vales

Uma das palestras do Fórum de Enfermagem dos Vales será “O desafio de ser e de fazer o melhor”, que será ministrada pela palestrante, Maria Julia Paes da Silva. O evento ocorre no Clube Comercial, em Encantado, no dia 17 de agosto. As inscrições podem ser feitas diretamente no site www.forumdeenfermagem.com.br. O primeiro lote estará disponível até o dia 11 de junho.

Conforme a palestrante, a comunicação interpessoal no meio hospitalar é fundamental para obter êxito nos procedimentos. “Para estarmos seguros das nossas decisões e propostas terapêuticas, precisamos ser capazes de conhecer as dimensões da comunicação humana para identificar corretamente os sinais emitidos pelos pacientes e familiares, além de nos expressarmos com clareza e coerência para gerarmos confiança e construirmos rapidamente um vínculo que permita melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão enfermas, ou seja, não firmes. Tudo pode dar errado com uma comunicação ineficaz. Tudo pode ser mais fácil com uma comunicação adequada”.

Maria Julia ainda explica que a todo tempo são emitidas mensagens para os pacientes e familiares através da comunicação não verbal (gestos, posturas corporais, expressões faciais, distância mantida entre as pessoas, entre outros sinais). Isso não só complementa o verbal, como também pode contradizer, substituir e demonstrar sentimentos.

“As pessoas não falam tudo o que pensam e sentem, mas expressam suas emoções no corpo, por isso a necessidade de atenção constante. É importante estar atento aos sinais e saber identificá-los. Estar atento às palavras usadas e ao seu tom e volume de voz. O cansaço, as próprias emoções, o interesse, a motivação, são fatores que diariamente interferem no desempenho. É importante lembrar que o profissional de saúde escolheu estar ali, escolheu essa profissão e, inevitavelmente trabalhará com pessoas tristes, irritadas, confusas, ansiosas, carentes”, conclui.

A palestrante é professora titular pela Escola de Enfermagem da USP. Tem mestrado, doutorado e livre docência na área de comunicação interpessoal. Também é pesquisadora nível 1 A pelo CNPq, e autora de diversos livros.

O Fórum de Enfermagem dos Vales é realizado pela Lume Centro de Educação Profissional, com a parceria técnica do Hospital Beneficente Santa Terezinha de Encantado. Os alunos da Lumecep devem inscrever-se diretamente na secretaria e os colaboradores do HBST de Encantado, no setor de Desenvolvimento de Pessoas do Hospital. O evento é organizado pela Lume Eventos. Tem o patrocínio confirmado pelo Plano de Saúde São Camilo e o apoio institucional do Coren – RS e do Sindicato dos Hospitais Beneficentes e Religiosos e Filantrópicos do Vale do Taquari.

Texto: Assessoria de Imprensa do Fórum