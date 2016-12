Comunidade do Florestal recebe seu ginásio de esportes

O governo municipal entregou à comunidade do bairro Florestal, na tarde de segunda-feira, o tão aguardado ginásio de esportes. O prefeito Luis Fernando Schmidt e o vice Vilsinho Jacques, acompanhados da ex-prefeita Carmen Regina Pereira Cardoso, secretários e vereadores, anunciaram a conclusão de mais uma etapa de um projeto que teve início em 2010. O complexo está situado na Avenida dos XV, na antiga área do Esporte Clube Lajeadense.

Na presença de moradores e lideranças do bairro, Schmidt destacou a importância do ginásio para a comunidade. Comentou a necessidade de buscar mais recursos para concluir os banheiros, a copa e a iluminação da quadra esportiva. Para isso, foram captados R$ 800 mil, sendo que parte do valor destinado via emenda parlamentar. Da mesma forma, a ex-prefeita Carmen Regina comentou a demora da obra, iniciada em sua gestão, mas comemorou sua conclusão.

O vice-prefeito Vilsinho Jacques chamou atenção para a concretização de um antigo sonho da comunidade do Florestal. “Calculo ser um sonho de 50 anos”, complementou o ex-presidente do Lajeadense, Darlei Christ, que esteve à frente nas negociações que resultaram da compra da antiga sede do clube pelo poder público municipal. O presidente da Associação de Moradores, Sadi Marques, agradeceu aos governos Carmen, por inicia a obra, e Schmidt, por concluí-la.

Saúde

Para esta quarta-feira, 28, está agendada a reinauguração do antigo prédio da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Conventos. O Governo de Lajeado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa) investiu R$ 86,6 mil na readequação do espaço. O recurso foi captado via Programa Requalifica UBS, do Ministério da Saúde (MS). Trata-se da segunda intervenção pela qual passa a unidade, Em 2014, o prefeito Luís Fernando Schmidt entregou uma nova ala, que praticamente quadruplicou o espaço para melhor atender uma das comunidade que mais crescem no Município.

A reforma do prédio antigo possibilitará a implantação da segunda equipe de Saúde da Família no bairro.

Para março de 2017 está prevista a conclusão da obra de ampliação e reforma da UBS do Campestre. Com isso, 12 das 14 unidades de saúde passaram por alguma reforma e/ou ampliação na gestão Luis Fernando Schmidt/Vilsinho Jacques.

