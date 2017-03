Comunidade doa armas à BM para reforçar combate ao crime em Guaporé

A Brigada Militar de Guaporé recebeu doação de armamento da comunidade para reforçar o combate à criminalidade no município serrano de 25 mil habitantes. Fruto da parceria do Conselho Pró-Segurança Pública (Consepro), Poder Judiciário e empresariado local, o apoio consiste em duas carabinas táticas calibre 40 e duas espingardas semi-automáticas calibre 12. A entrega das armas no final de semana teve a presença do comandante-geral da BM, coronel Andreis Silvio Dal’Lago, do prefeito de Guaporé, Valdir Fabris, empresários e representantes comunitários.

Para o presidente do Consepro, Edson Quadros, a entidade tem trabalhado incansavelmente para ajudar os órgãos municipais no enfrentamento do crime. Segundo ele, a segurança pública não é responsabilidade apenas do Estado, mas de todos. “O armamento será uma ferramenta importante para enfraquecer a criminalidade, aliado à qualificação dos policiais militares de Guaporé. Com certeza, teremos mais condições de enfrentar situações que assolam a maioria dos municípios gaúchos”, afirmou.

O comandante do Policiamento Ostensivo na Serra, coronel Antonio Osmar da Silva, saudou o exemplo de solidariedade dos guaporenses. “Nos equiparmos não significa dizer que a violência está fora de controle, muito pelo contrário. Guaporé nos dá uma lição do que a organização comunitária pode fazer para preservar nosso maior patrimônio: a sociedade”, destacou.

Dal’Lago ressaltou que a atitude da população guaporense representa a valorização dos brigadianos e brigadianas. “Essas armas são exemplo de comprometimento, cidadania e persistência. Mais importante do que a doação, é o envolvimento de cada cidadão e do Poder Público com a segurança”, enfatizou.

Texto: Ascom RS