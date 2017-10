Comunidade Evangélica cede casa para Liga de Combate ao Câncer

O outubro rosa já está começando com muitas conquistas para as aproximadamente 50 voluntárias da Liga de Combate ao Câncer. Na semana passada a presidente da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Lajeado (IECLB) Renate Schreiner, a presidente da Liga Fabiani Delazzeri e a vice-presidente Rosangela Faedo se reuniram para a assinatura do contrato de cedência da casa localizada na Rua Alberto Torres, número 393, por até dois anos. O espaço, já intitulado pelas mulheres de “casa rosa”, já recebeu pintura, algumas reformas e faxina, tudo sem custo. As voluntárias da Liga realizaram uma inauguração interna.

A presidente da IECLB em Lajeado Renate, destaca que a Comunidade tem também este como um dos propósitos: “fazer o bem”. O grupo da Liga estava em uma sala embaixo do Centro Comunitário Evangélico há cerca de dois anos, também cedido pela Comunidade. “A Liga estava satisfeita com o espaço que tinha, mas quando tinha enchente, elas precisavam correr para tirar tudo, ou às vezes o local era utilizado por outras pessoas”.

A casa fica localizada onde era a secretaria da Comunidade, que atualmente está no antigo prédio do Colégio Evangélico Alberto Torres (Ceat). “A casa estava vazia e não conseguimos alugar, então lembrei a possibilidade do espaço ser oferecido à Liga. Levei a opção ao presbitério e tivemos todos os votos a favor para o empréstimo”. Conforme Renate com as reformas a casa ficou ótima. “Hoje estão em um espaço de ponto nobre e visível. Pensam até em fazer o próprio bazar no local. Nosso objetivo foi ajudar e fazer o bem. Estamos felizes de ver a alegria delas”, diz.

Felicidade sem tamanho

A Presidente da Liga de Combate ao Câncer Fabiani confessa que é uma satisfação enorme poder dividir um pouco essa alegria de estar no centro da cidade, em um ponto onde todos tem acesso. “Ficaremos mais visíveis ao público. Estamos em plena comemoração, curtindo esse novo espaço. Que venha outubro rosa com a casa rosa. Vai ser um mês de realização e um marco muito importante. Só temos agradecer a Comunidade e aos voluntários que sempre nos ajudam. A Comunidade com certeza está no nosso topo”.

A Liga de Combate ao Câncer de Lajeado conta com aproximadamente 200 contribuintes efetivos, mas ainda necessita a doação de dinheiro, para a compra de suplementos alimentares. “Sempre prestamos conta para quem quiser tomar conhecimento sobre o que estamos fazendo”. Em caso de dúvidas a Liga tem uma sala cedida pelo Hospital Bruno Born (HBB) no quarto andar, da quimioterapia, com uma secretária em turno integral. Toda a segunda-feira de tarde a Liga estará na casa rosa.

Fabiani também salienta que o grupo da Liga ainda almeja um espaço próprio e que não querem se acomodar no espaço.

Outubro Rosa

No mês da Campanha Outubro Rosa, a Liga de Combate ao Câncer preparou ações ligadas à prevenção. O grupo conseguiu a parceria de enfermeiros, médicos, nutricionistas e mais profissionais da área da saúde que estarão auxiliando nas escolas o público jovem, que tem grande influência em disseminar a ideia da prevenção. “Sempre salientamos que quanto mais prevenirmos, mais se consegue minimizar os custos e danos à própria saúde. Além disso, se prevenir inicialmente a chance de cura é muito maior”.

Texto: Ascom IECLB