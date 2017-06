Comunidade regional prestigia o Projeto Essência e Diversidade em Encantado

A 2ª edição do Projeto Cultural Essência e Diversidade proporcionou seis dias de muita cultura e entretenimento no Parque João Batista Marchese, em Encantado. Cerca de 22 mil pessoas, passaram pelo espaço cultural durante toda a programação, que contou com o shows de Cesar Vieira e Trio, Beto Pires, Os Bertussi, Só Creedence, Tchê Guri e Máquina do Tempo. Durante o evento também houveram as Intervenções Multiculturais e Músicas da Casa 7, que possibilitaram ao público conhecer o trabalho que o centro cultural realiza no município. As danças também encantaram os visitantes. Os espetáculos comandados pela Companhia de Artes Caripaiguarás, União das Etnias de Ijuí e Nova Bréscia Dança Show apresentaram a cultura e as tradições de diversos países. No último domingo, as crianças também tiveram um momento especial. O show Festival Kids proporcionou momentos de encantamento com os principais personagens do mundo infantil.

As atividades procuraram valorizar a cultura e promover o resgate das origens de Encantado e de sua gente, através da música, dança e shows. Além disso, o projeto proporcionou o acesso da comunidade regional a produtos culturais e ampliou o mercado de trabalho para os artistas, técnicos e produtores, bem como movimentou a cidade economicamente.

“O projeto foi uma ótima oportunidade para o grupo se apresentar e divulgar o trabalho. É uma motivação para os bailarinos que ensaiam e se dedicam às atividades. A participação foi muito válida”, ressalta a diretora e coreógrafa do grupo Nova Bréscia Dança Show, Gabriela Laste.

O projeto, que contou com entrada gratuita, teve o financiamento do Pró – Cultura RS da Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul. A iniciativa foi da Associação Comercial e Industrial de Encantado – ACI-E e contou com o patrocínio da Fontana SA, Docile, Moinho Sangalli, Vini Lady Cosméticos e Ciamed – Distribuidora de Medicamentos.

Veja algumas imagens do evento:

Texto: Assessoria de Imprensa do Projeto