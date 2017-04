Comunidade Santo Agostinho fará encenação de Páscoa na sexta -feira

Na sexta-feira (14), às 20h a comunidade Santo Agostinho do bairro Planalto, apresenta sua tradicional encenação da Paixão de Cristo. Como acontece todos os anos, a apresentação terá novidades, com cenas inéditas. Todo o elenco do espetáculo é formado por pessoas comuns, ou seja, não há atores profissionais. Mais de 50 figurantes fazem o espetáculo.

Este trabalho voluntário já virou tradição no bairro Planalto. O objetivo é levar uma mensagem do amor de Deus e esperança através da cruz para as pessoas da comunidade.

São mais de 50 voluntários. Todas as apresentações realizadas em anos anteriores contaram com grande público. “No último ano, chegamos a mais de 2 mil espectadores e esperamos que 2017 tenha ainda mais pessoas. Nosso grupo não almeja nenhum lucro com isso, queremos apenas apresentar a mensagem de fé e amor que há na Paixão de Cristo”, explica Cris Costa, coordenador do grupo de teatro Santo Agostinho.

“A encenação da Paixão de Cristo mantêm acesas as tradições da Semana Santa. É o momento de maior reflexão da fé, por relembrar os últimos dias da vida de Cristo. É nesse contexto que está vinculada a história, religião, cultura e arte”, conta Daniel Burghardt, diretor do espetáculo.

