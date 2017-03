Comunidades recebem orientações sobre repelente caseiro

As participantes do Grupo do Lar Sempre Alerta voltaram para casa com uma nova receita caseira para repelir insetos, depois do encontro realizado na comunidade de Linha Ano Bom, quarta-feira (1º). A demonstração de método foi realizada em um contexto de preocupação com a proliferação de mosquitos, principalmente o Aedes Aegypt.

O repelente consiste em uma concentração à base de folha de citronela, álcool de ceral e óleo de amêndoas. A extensionista da Emater/RS-Ascar, Cleide Gutierrez, que conduziu a prática, explica que como se trata de um produto natural torna-se uma alternativa mais segura e não prejudicial à saúde humana, sendo que sua aplicação pode ser feita como forma de aromatizante, através da borrifação em locais onde o mosquito costuma se encontrar.

Os próximos encontros estão marcados para os dias 9, 11, 15 e 30 de março, nas Linhas Santo Antônio, 31 de outubro, Beija Flor, Westfália e na Sede do município. As plantas repelentes, como a citronela, a lavanda, o manjericão, o crisântemo e o alecrim são ricas em óleos essenciais, responsável pelo aroma característico da planta. Esse aroma atrapalha os sentidos do mosquito, interferindo na sua orientação.

Estas plantas são também uma ótima opção para serem usadas nos jardins o hortas podendo cumprir além do papel de repelente uma linda decoração.

Texto: Ascom Colinas