Concerto de Verão apresenta repertório do Conjunto Instrumental do Colégio Teutônia à comunidade

No dia 10 de janeiro, às 20h30min, o pátio central do Colégio Teutônia será “palco” para os instrumentistas do Conjunto Instrumental do CT, que irão apresentar o concerto preparado para a Turnê Europa 2017 a toda comunidade. O Sommerkonzert – Concerto de Verão – está sendo preparado com muito carinho e será gratuito.

O espetáculo antecede a viagem dos jovens instrumentistas do Colégio Teutônia à Europa, na segunda turnê do Conjunto Instrumental, de 12 de janeiro a 03 de fevereiro. O grupo leva a arte teutoniense, gaúcha e brasileira à França, à Alemanha e à Áustria. Serão nove apresentações, passando por cidades como Rottenbuch, Mörschbach, Hettenrodt, Paris, Boppard e Reutte in Tirol, algumas delas que inclusive já integraram a Turnê Europa 2015, quando o Conjunto Instrumental realizou apresentações na Alemanha e na Suíça.

Entre os instrumentos que integrarão o grupo estão oito violinos, um violoncelo, três flautas, três saxofones alto, um saxofone tenor, dois trompetes, dois trombones, um teclado, uma guitarra, um baixo elétrico, uma percussão e uma bateria.

Fundado em 1998, o Conjunto Instrumental do Colégio Teutônia completou, em 2016, 18 anos de atividades. O grupo iniciou os trabalhos a partir de projeto musical que o educandário implantou em 1996. Atualmente mantém oficinas de música, contemplando vários instrumentos, entre eles flauta, clarinete, saxofone alto, saxofone tenor, trompete, trombone, teclado, violino, violoncelo, violão, guitarra, baixo elétrico e bateria.

O grupo apresenta-se em eventos escolares, festivos, religiosos e culturais. Também representa o Colégio Teutônia em outras cidades. Realiza em média 25 apresentações por ano. Atualmente conta com 36 integrantes, de sete a 18 anos de idade, com a regência do maestro Lucas Eduardo Grave.

Texto: Ascom Colégio Teutônia