Concessão da BR-386 e pedágios pautam encontros na Amvat na próxima segunda-feira

Representantes de entidades regionais voltam a se reunir na próxima segunda-feira, dia 6, na sede da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), em Estrela, para discutir o edital de concessão da BR-386. O encontro, que contará com a presença da Amvat, Codevat, Avat e comissão regional, está agendado para as 14h.

A Amvat, conforme o presidente Rafael Mallmann, posicionou-se a favor da instalação de pedágio na rodovia. No entanto, segundo ele, estão sendo propostas algumas alterações, com o objetivo de acelerar as obras necessárias. A associação, que tratou do assunto em reunião de diretoria, quer a redução no número de praças de pedágio – estão previstas quatro – valores compatíveis e início dos investimentos em no máximo 36 meses.

Mallmann também está convocando uma assembleia geral dos prefeitos no dia 10 de março, às 9h30min, também em Estrela, para definir a posição final da entidade em relação ao assunto. Na ocasião estará presente o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, engenheiro civil Luiz Senna. Ele possui larga experiência na área de engenharia de transportes, atuando principalmente em temas como o planejamento de transportes, concessão de rodovias, economia dos transportes, logística e financiamento da infraestrutura de transportes. É mestre em Transportes pela COPPE – Universidade Federal do Rio de Janeiro, PhD pelo Institute of Transport Studies -ITS-, da University of Leeds e pós-doutorado pela University of Oxford e Educação Executiva (Infrastructure in a Market Economy) na Kennedy School of Government – Harvard University. Foi diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre e diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Já no dia 16 deste mês a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vai realizar, em Lajeado, a terceira sessão presencial da Audiência Pública nº 001/2017, a fim de receber contribuições à minuta do edital, ao Contrato de Concessão e ao Programa de Exploração da Rodovia (PER) da rodovia do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), a BR-101/290/386/448/SC/RS. A audiência acontecerá das 14h às 18h no Teatro da Univates, em Lajeado.

Texto: Ascom Amvat