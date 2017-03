Concurso de Escolha das Soberanas da 33ª Oktoberfest tem 13 candidatas

Foram apresentadas, oficialmente, na tarde da quarta-feira (29), as 13 candidatas que concorrem aos títulos de Rainha e Princesas da 33ª Oktoberfest de Santa Cruz do Sul. Em solenidade realizada no Espaço Assemp, no Parque da Oktoberfest, as aspirantes a soberanas da maior festa alemã do Rio Grande do Sul se apresentaram para Coordenação Executiva, convidados e imprensa.

“Certamente será uma difícil missão para o corpo de jurados escolher entre estas 13 lindas meninas, as três que representarão a Festa da Alegria nas ações de divulgação do evento”, destacou o presidente da 33ª Oktoberfest e Feirasul, Djalmar Marquardt.

O concurso de Escolha das Soberanas da Oktoberfest acontece no dia 7 de maio, às 19 horas, no Ginásio Poliesportivo do Parque da Oktoberfest, numa promoção da Associação de Entidades Empresariais (Assemp) e Prefeitura. As vencedoras, além de faixa, coroa e traje oficiais, vão receber um título de capitalização no valor de R$ 10 mil (Rainha) e de R$ 5 mil (Princesas). A melhor torcida da noite será reconhecida com um troféu.

A partir da divulgação das candidatas, tem início uma intensa programação preparatória para o concurso. Na noite da última terça-feira, 28, elas tiveram o primeiro encontro, com Dicas de Relacionamento com a Mídia e o Papel da Assessoria de Imprensa, na Four Comunicação. “A partir de agora, até a data do concurso, elas participam de diversas atividades, como ensaios de passarela e de coreografias, teste de vídeo, palestras, caminhada e carreata”, enfatizou a vice-presidente da Festa da Alegria e coordenadora do Concurso, Andreia Mundstock.

PALESTRAS – A programação das candidatas inclui, também, as palestras Inteligência Emocional, com o gerente executivo da Assemp e terapeuta holístico, Marcos Nobre, no dia 4 de abril; e Cirurgia Plástica e Beleza, com o cirurgião plástico Vicente Scopel, dia 18 de abril, às 18h30. No sábado, 6, que antecede o dia da escolha, elas desfilam em carreata pelas ruas centrais da cidade a partir das 10 horas.

Candidatas a Soberanas da 33ª Oktoberfest (por ordem de inscrição) e entidade/empresa que representam: