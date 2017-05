Concurso para agente comunitário e médico da Família é neste sábado

Oito candidatos disputam vagas na área da saúde do município neste sábado, dia 6. Cinco pessoas se inscreveram ao cargo de agente comunitário para atuar no programa Estratégia Saúde da Família 2 e três se candidataram ao cargo de médico da Família.

As provas serão realizadas a partir das 8h30min na Escola Municipal de Turno Integral Professor Sereno Afonso Heisler, situada na Avenida 28 de Maio, nº 1069, no centro da cidade. O fone de contato do colégio é o 3782-1332. Sugere-se que os candidatos cheguem ao local dos exames com 30 minutos de antecedência.

O salário é de R$ 1.014,00 para agente comunitário de saúde e de R$ 13.048,48 para médico da Família. Mais informações por meio do link http://santaclaradosul-rs.com.br/site/transparencias/5. Em ambas as oportunidades, a carga horária é de 40 horas semanais.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul