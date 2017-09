Concurso premia jardins de Colinas

Colinas realizou, no sábado à noite (16) mais uma edição do Concurso “Jardim Mais Bonito”. A atividade fez parte da 26ª Blumentanzfest. A divulgação dos vencedores e entrega da premiação ocorreu durante o baile. O evento foi realizado no Centro Comunitário. O anfitrião da festa, Centro Cultural Morgenstern, encantou o público com a apresentação de grupos de dança. A animação do baile ficou por conta da Banda K’necus.

O objetivo do concurso, que contou com a participação de 40 inscritos, foi valorizar o trabalho dos colinenses no cuidado do seu jardim, desenvolver o turismo local, despertar a consciência ecológica e ambiental nos moradores e manter vivas as tradições dos antepassados. A avaliação dos três jurados ocorreu entre na terça-feira, dia 12 de setembro, quando visitaram os 32 jardins e 12 comércios inscritos.

Categorias e vencedores

• Melhor aproveitamento de espaço rural: Clara Luiza Krug – Linha Ano Bom;

• Melhor aproveitamento de espaço urbano: Marco Aurélio Decker – Rua General Osório;

• Jardim ecológico rural: Nelson e Lori Rother – Linha Santo Antônio;

• Jardim ecológico urbano: Cecília Ordis Gerhardt – Rua Guilherme Jacobs;

• Jardim mais florido rural: Chelsi Rother e Adi Altevogt – Linha Santo Antônio;

• Jardim mais florido urbano: João Roberto e Laura Frielink – Rua General Osório;

• Jardim mais bonito de Colinas – 2º lugar: Iria Scheer – Rua General Osório;

• Jardim mais bonito de Colinas – 1º lugar: Tiago Guerra- Rua Parobé;

• Jardim “Hors-Concours” – Mário e Silvane Andrade – Linha Roncador;

• Melhor vitrine em alusão ao Baile das Flores: Floricultura Cidade Jardim – Rua General Osório.

Texto: Ascom Colinas