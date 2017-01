Concurso público atrai 253 inscritos

Na sexta-feira (07), a Administração Municipal publicou no site oficial, o edital das inscrições homologadas e o local das provas do concurso público para professor de séries iniciais, educação infantil e servente. Ao todo, 253 candidatos participarão dos exames.

Conforme edital, as provas serão realizadas no dia 14, nas dependências da escola estadual de ensino médio. No caso da séries iniciais e servente, os exames começam às 8h30min. Na educação infantil, ocorre a partir das 13h30min. Foram homologadas 174 inscrições de candidatos para séries inicias, 62 para educação infantil e 17 para servente.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Santa Clara do Sul