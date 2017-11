Concurso Público recebe inscrições até a próxima segunda-feira

Seguem abertas até a próxima segunda-feira, dia 13 de novembro, as inscrições para o Concurso Público (edital nº 16/2017) de Westfália. As vagas são para os cargos de agente de saúde, psicólogo e professor de séries iniciais do Ensino Fundamental. Nesta edição, a execução e organização do concurso é da UNA Gestão e Assessoria.

Conforme o emprego desejado, requisitos, vencimentos, carga horária semanal e taxas são variáveis: para o cargo de agente de saúde, a carga horária semanal é de 40 horas, com vencimento de R$ 1.250,78, sendo que o candidato deve ter Ensino Fundamental completo e residir em Westfália (taxa de inscrição de R$ 30,00); para o cargo de psicólogo, a carga horária semanal é de 24 horas, com vencimento de R$ 3.126,93, sendo que o candidato deve ter habilitação legal para o exercício das funções, com nível superior completo (taxa de inscrição de R$ 70,00); e para o cargo de professor de séries iniciais do Ensino Fundamental, a carga horária semanal é de 25 horas, com vencimento de R$ 1.667,70 (nível médio), sendo que o candidato deve ter formação mínima de nível médio, na modalidade magistério (taxa de inscrição de R$ 50,00). As três vagas são imediatas.

O concurso constará de prova escrita (questões objetivas de múltipla escolha) para os cargos de agente de saúde e psicólogo, e de prova escrita (questões objetivas de múltipla escolha) e títulos para o cargo de professor de séries iniciais do Ensino Fundamental. As provas serão aplicadas no dia 02 de dezembro (sábado), em local e horário a serem divulgados no dia 24 de novembro, por meio de edital.

As inscrições para o Concurso Público devem ser feitas no site www.unars.com.br (Concursos Públicos – Prefeitura Municipal de Westfália). Neste link, os candidatos precisam preencher dados do formulário específico. Para que a inscrição seja validada, o boleto da taxa de inscrição deve ser pago, sem falta, até o dia 14 de novembro, em qualquer agência bancária.

Processo Seletivo Simplificado

Também até a próxima segunda-feira, dia 13 de novembro, estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (edital nº 17/2017), que objetiva a contratação temporária de um fiscal municipal. De igual forma ao Concurso Público, a execução e organização do processo é de responsabilidade da UNA Gestão e Assessoria.

Candidatos à vaga, que é imediata, devem ter Ensino Médio completo. A carga horária semanal é de 40 horas, sendo que o vencimento corresponde a R$ 2.668,32. Para o cargo temporário de fiscal municipal, não há taxa de inscrição.

O Processo Seletivo Simplificado consta de prova escrita (questões objetivas de múltipla escolha) e títulos. A mesma será aplicada no dia 02 de dezembro (sábado), em local e horário a serem divulgados em edital, no dia 24 de novembro.

Inscrições devem ser efetuadas pelo site www.unars.com.br (Processo Seletivo Simplificado Público – Prefeitura Municipal de Westfália), onde o candidato deve preencher os dados no formulário específico para a vaga. A validade do Processo Seletivo Simplificado é de um ano.

Texto: Ascom Lajeado