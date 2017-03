Conexão Aci-e estreia dia 16

Uma nova forma de interação pessoal e profissional será estreada pela Aci-e, no próximo dia 16. Mulheres que atuam em várias áreas profissionais estão convidadas pela entidade para debater sobre assuntos diversos, pautados por associados e não-associados presentes ao Conexão Aci-e.

Cerca de cem pessoas estão sendo aguardadas pela Aci-e na primeira edição do evento. A atividade ocorre no restaurante do hotel Hengu, em Encantado, a partir das 18h, de forma gratuita. De acordo com a secretária executiva, Bernardete Rissi, a proposta visa promover momentos de lazer, descontração e conhecimento por meio da troca de experiências. Haverá degustação do Mate Break e as vagas são limitadas. Reservas podem ser feitas pelo telefone 3751-2255.

Texto: Ascom ACI-E