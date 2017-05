Conferência de Saúde das Mulheres será dia 16 de maio

A 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres, de Imigrante, será realizada no dia 16 de maio de 2017, às 14 horas na Sede do Remo FC. O tema central será “Saúde das Mulheres: Desafios para a Integralidade com Equidade”. Todas as mulheres estão convidadas para participar.

A atividade integra a etapa Municipal da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, e será coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, por meio do Conselho Municipal de Saúde.

As conferências possuem a finalidade de promover discussões qualificadas com os cidadãos. Especificamente nesse caso, a ideia é propor diretrizes para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, reafirmando, impulsionando e efetivando os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), e fortalecer o papel protagonista dos gestores municipais na construção dos Planos Estaduais e Nacional da Saúde, para a implementação das políticas de Saúde da Mulher.

Texto: Ascom Imigrante