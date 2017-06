Conferência Municipal de Assistência Social será dia 12 de julho

O Centro de Referência em Assistência Social – CRAS de Paverama, juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social, convida a comunidade em geral para participar da VIII Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada no dia 12 de julho, às 13h30min no Centro Cultural Evangélico, tendo como Tema: “Garantia de direitos no fortalecimento do SUAS”.

A participação da população implica no fortalecimento da política pública de assistência Social e no melhor atendimento das crianças, jovens, idosos e famílias do município.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Paverama