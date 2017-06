Conferência Municipal de Assistência Social será no dia 26 de julho

Os membros do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Imigrante e também a equipe do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), estiveram reunidos no dia 14 de junho, com finalidade de organizar a VI Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada no dia 26 de julho, às 13h, no Piquete Bate Casco (Galpão do Lumi).

A Conferência tem a finalidade de realizar um debate que constituirá a base do plano decenal de Assistência Social, com estratégias e metas a curto, médio e longo prazo. O tema geral é “ Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS” . É importante que a comunidade participe na discussão das diretrizes e metas que serão estabelecidas.

Texto: Ascom Westfália