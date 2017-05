Confira as atrações musicais do Salão Gastronômico da Suinofest 2017

As festas no salão gastronômico da Suinofest 2017 tornam o ambiente ainda mais descontraído e atrativo. Diversas bandas locais são contratadas pela comissão organizadora para animar o evento, oferecendo atrações musicais de vários estilos. Italiana, pop rock, sertanejo e popular são os estilos escolhidos para festejar com o público o sucesso da nova Suinofest.

O evento ocorre nos dias 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de junho, com muitas novidades. Novos pratos, como o mini hambúrguer de carne suína e costelinha ao molho barbecue, e cerveja artesanal e espumante todos os dias, são a grande atração do evento, juntamente com toda a fartura de outros alimentos e outras bebidas que fazem da Suinofest o melhor evento gastronômico do Rio Grande do Sul.

Confira as atrações musicais do Salão Gastronômico

9 de junho – Banda Alma Nova (noite)

10 de junho – Zé e Elias (meio-dia) / Marcos Antônio e Trio (noite)

11 de junho – Leandro Mallmann e Banda (meio-dia)

16 de junho – Banda Apple (noite) / Banda Aero Willys (noite)

17 de junho – Deise e Zilo (meio-dia) / Banda Calda de Cana (noite)

18 de junho – Barbarella (meio-dia)

Ingressos antecipados podem ser adquiridos em Encantado, na Aci-e e na Loja Beneduzi. Parcelamento em até duas vezes, no cartão, ou no site suinofest.com.br, em 12 vezes. Mais informações: 3751-2255

Texto: Ascom Festival Gastronômico