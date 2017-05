Confirmação do Espaço Aventura está entre as novidades desta edição

Uma programação intensa e diversificada, com compras, cultura, turismo e lazer, estará à disposição dos visitantes da Estrela Multifeira 2017. As atrações estão sendo planejadas visando negócios, entretenimento e bem-estar, e a confirmação do Espaço Aventura garante um ambiente onde a prática de exercícios de aventura será guiada pelo lema DDD – Diversão, Diferença e Desafio, proporcionando sensações únicas e permitindo a superação de limites.

Entre as atividades do Espaço, parede de escalada, tirolesa, slackline e o inédito estilingue humano poderão ser conferidos pelo público infantil e adulto com idades entre 5 a 80 anos. Todas elas serão organizadas pela empresa Off Aventura e guiadas por instrutores capacitados e com conhecimento em técnicas verticais, primeiros socorros e trabalho e segurança em altura.

Outra confirmação se refere ao aproveitamento do Rio Taquari junto ao Porto de Estrela com a realização da 4ª Etapa do Campeonato Gaúcho de Motonáutica. O público da feira poderá acompanhar as provas em simultâneo às demais atividades e atrações.

Agroindústrias

Sucesso em outras edições, também estarão disponíveis as delícias da Feira da Agroindústria Familiar, organizada pela Emater/RS/Ascar de Estrela, juntamente com a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Agricultura e STR Estrela, e apresentando 30 expositores. A estrutura será totalmente subsidiada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e para participar os produtores deverão integrar o Programa Estadual de Agroindústria Familiar (PEAF). O período de inscrições será de 1º de junho a 10 de julho e as informações sobre os critérios de seleção serão divulgadas em breve. Na edição anterior da feira, 25 agroindústrias de Estrela e outras regiões do Estado comercializaram cucas, linguiças, pizzas, queijos, chimias e pães.

A feira

O lançamento oficial da Estrela Multifeira 2017, que promete surpreender os participantes, ocorre no dia 27 de junho, a partir das 19h30min, no salão social da Soges. Durante a solenidade, empresários, autoridades, expositores, patrocinadores e imprensa poderão conferir as novidades da programação, infraestrutura e comunicação visual, apresentados pela comissão organizadora liderada por Claus Wallauer.

A feira já contabiliza 80% dos estandes comercializados e uma das grandes novidades deste ano é a expansão da área destinada à exposição de animais, com um aumento de 60% em relação à edição anterior, facilitando a circulação de pessoas e oportunizando a ampliação no número de animais em exibição. Praça de alimentação, parque de diversões, eventos técnicos e exibição de carros antigos complementam a programação confirmada até o momento.

Com o slogan “Vem que tem diversidade”, o evento objetiva fomentar a economia regional através da união entre indústria, comércio, serviços e agronegócios, além de integrar a população com atividades de cultura e esporte. A feira acontece entre os dias 6 e 10 de setembro no Porto de Estrela e é uma realização da Cacis em parceria com a Prefeitura de Estrela e Câmara de Vereadores. Com o patrocínio confirmado de Sicredi, Conpasul, Redemac Morelli, Launer, Carrocerias Altari, Metanox e Brasilata, tem a organização de Lume Eventos e projeta um público de 40 mil pessoas e 200 expositores, superando os resultados de 2015, quando se contabilizou 35 mil visitantes e 186 expositores, os quais movimentaram R$ 6,5 milhões em negócios.

Texto: Ascom Estrela Multifeira