Confraternizações de fim de ano terminam em briga em Encantado

Durante a festa de reveillon, na madrugada de domingo (1º), a Brigada Militar foi acionada para atender a duas ocorrências de briga em Encantado. Por volta das 2h, no decorrer de uma confraternização familiar, no bairro Nova Morada, um menor de 14 anos atacou outro adolescente com um facão. O golpe atingiu a mão da vítima, que foi conduzida ao hospital. Depois de registro na Delegacia de Polícia, o agressor foi entregue aos responsáveis.

Logo em seguida, uma confraternização entre familiares também terminou em confusão no bairro Lago Azul. Após uma discussão, um jovem recebeu três golpes de faca o abdômen. O autor das facadas fugiu. O ferido foi conduzido ao hospital de Encantado, onde segue internado.