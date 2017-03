Conheça a candidata Caren Valduga

No dia 31 de março, às 20h30min, no Parque João Batista Marchese, será realizada a escolha das Soberanas de Encantado. 19 candidatas estão inscritas no concurso que irá eleger a Rainha e duas Princesas. São elas: Bárbara Bratti Rossini, Camila Brizola Capitaneo, Caren Valduga, Caroline de Oliveira Luzzi, Cássia Patrícia Christoff, Daiane Bergamaschi, Francieli Daltoé, Giseli Daldon Lancini, Isabelle Gedoz Casanova, Karine Cristina Kunzler, Laís Rabaiolli Giongo, Letícia Baroni, Luiza Zandonatto Pires, Marina Luisa Zuchetti, Mikaela Alina Schirrmann, Natália Gonzatti Fontana, Pâmela Restelli, Tamara Ferreira do Nascimento e Thais Maria de Lima Agostini. Toda a comunidade está convidada para prestigiar o evento, que tem entrada franca.

Conheça um pouco mais da candidata Caren Valduga:

Nome: Caren Valduga

Idade: 24 anos

Filiação: Mário e Leonilse Valduga

Profissão: Secretaria

Que entidade você representa? Lojas Vivi Modas

Você já participou de outros concursos de beleza? Quais? Já ganhou algum título? Não

Você está preparada para o desfile? Sim, estou muito animada com o concurso, e me sinto preparada nesse momento para o desfile, e para ter a honra de representar o Município de Encantado.

Você acredita no potencial de Encantado? Sim acredito, devido ao povo acolhedor que tem, suas paisagens e infraestrutura aconchegantes, pela forte atividade econômica, em agricultura, no setor de cosméticos entre outros, sem contar com os eventos, que cada vez mais estão ganhando reconhecimento na região e no estado, e tenho certeza que o nosso município tem tudo para evoluir cada dia mais.

Em que aspectos o município de Encantado se diferencia dos outros municípios? Alguns aspectos que diferenciam Encantado dos outros Municípios, são sua cultura única, seu povo de maioria origem italiana. A Suinofest que é um dos principais atrativos da cidade, assim como o Canto da Lagoa, Rodeios e o Moto Encanto que ocorrem na nossa cidade. Sua forte atividade na criação de animais, por agricultores nascidos e vindos de outras localidades, devido a Encantado ser mais favorável a criação, pelo incentivo e apoio das empresas do ramo.

Por que você merece o título de Soberana de Encantado? Por que assim como toda garota, eu sempre tive esse sonho , e este ano de 2017, foi quando me senti mais preparada para entrar e ganhar o” concurso”. Me sinto madura, sensata, hábil e autoconfiante, para receber e desempenhar essa função tão importante. Com o apoio e incentivo de meus familiares e amigos, tenho certeza que vou poder representar como soberana, com humildade e honestidade quando estiver a trabalho do Município.