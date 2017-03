Conheça a candidata Caroline de Oliveira Luzzi

No dia 31 de março, às 20h30min, no Parque João Batista Marchese, será realizada a escolha das Soberanas de Encantado. 19 candidatas estão inscritas no concurso que irá eleger a Rainha e duas Princesas. São elas: Bárbara Bratti Rossini, Camila Brizola Capitaneo, Caren Valduga, Caroline de Oliveira Luzzi, Cássia Patrícia Christoff, Daiane Bergamaschi, Francieli Daltoé, Giseli Daldon Lancini, Isabelle Gedoz Casanova, Karine Cristina Kunzler, Laís Rabaiolli Giongo, Letícia Baroni, Luiza Zandonatto Pires, Marina Luisa Zuchetti, Mikaela Alina Schirrmann, Natália Gonzatti Fontana, Pâmela Restelli, Tamara Ferreira do Nascimento e Thais Maria de Lima Agostini. Toda a comunidade está convidada para prestigiar o evento, que tem entrada franca.

Conheça um pouco mais da candidata Caroline de Oliveira Luzzi:

Nome: Caroline de Oliveira Luzzi

Idade: 18 anos

Filiação: Alexandre Luzzi e Elisiane Aparecida de Oliveira Luzzi

Profissão: Estudante de Arquitetura e Urbanismo. Trabalho na empresa Móveis Luzzi.

Que entidade você representa? Móveis Luzzi

Você já participou de outros concursos de beleza? Quais? Já ganhou algum título? Não. Nunca participei de nenhum concurso de beleza.

Você está preparada para o desfile? Sim, mesmo assim busco diariamente reforçar em mim uma postura de tranquilidade, consciente da responsabilidade que é representar Encantado.

Você acredita no potencial de Encantado? Sim, acredito. Encantado é uma cidade do interior, mas tem tudo o que uma cidade maior ou mesmo da capital tem, porém em menor proporção. Temos comunicação com cidades maiores através da informatização, transporte e acesso rodoviário. Em 100 anos, nosso município só prosperou, e, graças a tantos empreendedores, a indústria e o comércio, principalmente o setor de cosméticos e alimentício, têm expandido seus produtos para outras regiões, outros estados e outros países. Isso traduz sua potencialidade.

Em que aspectos o município de Encantado se diferencia dos outros municípios? Muitos aspectos pontuam Encantado e as diferenças aparecem como positivas: diferencia-se na acolhida ao povo estrangeiro, proporcionando escola, trabalho e atenção especial a quem chega em busca de uma oportunidade. Diferencia-se nas belezas naturais, como a Lagoa da Garibaldi, grande atrativo turístico e outros grandes eventos como Suinofest e Canto da Lagoa; diferencia-se pela sua gente alegre e bem disposta, maioria de origem italiana, que se orgulha de sua cultura, seus costumes e sua gastronomia.

Por que você merece o título de Soberana de Encantado? Nasci aqui, gosto da cidade pela sua potencialidade, quero mostrar a todos meu carisma e dedicação e apresentar nossa valiosíssima origem e cultura. Sinto-me preparada para representar Encantado por conhece-la bem e principalmente por ser feliz como encantadense.